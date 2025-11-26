В Греции зажгли олимпийский огонь для зимних Игр в Италии

За девять дней более 450 факелоносцев пронесут огонь на протяжении более 2000 км в семи регионах страны. Путь завершится 4 декабря в Афинах, после чего олимпийский огонь отправится в Италию. Его путешествие начнется в Риме 6 декабря и продлится 60 дней, завершившись вечером 6 февраля церемонией открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Зимняя Олимпиада 2026 г. продлится до 22 февраля.