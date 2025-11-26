Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Греции зажгли олимпийский огонь для зимних Игр в Италии

Ведомости

Олимпийский огонь для зимних Игр в Италии был зажжен в Олимпии. Об этом пишет Il Giornale.

Отмечается, что огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы в сопровождении весталок в стилизованных древнегреческих одеждах. Из-за плохой погоды в Греции церемония открытия проходила в Археологическом музее. На ней присутствовал президент МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация, включающая министра спорта и молодежи страны Андреа Абоди и президента Coni Лучано Буонфильо.

За девять дней более 450 факелоносцев пронесут огонь на протяжении более 2000 км в семи регионах страны. Путь завершится 4 декабря в Афинах, после чего олимпийский огонь отправится в Италию. Его путешествие начнется в Риме 6 декабря и продлится 60 дней, завершившись вечером 6 февраля церемонией открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Зимняя Олимпиада 2026 г. продлится до 22 февраля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте