В Греции зажгли олимпийский огонь для зимних Игр в Италии
Олимпийский огонь для зимних Игр в Италии был зажжен в Олимпии. Об этом пишет Il Giornale.
Отмечается, что огонь зажгла актриса Мария Мина, исполнявшая роль верховной жрицы в сопровождении весталок в стилизованных древнегреческих одеждах. Из-за плохой погоды в Греции церемония открытия проходила в Археологическом музее. На ней присутствовал президент МОК Кирсти Ковентри и большая итальянская делегация, включающая министра спорта и молодежи страны Андреа Абоди и президента Coni Лучано Буонфильо.
За девять дней более 450 факелоносцев пронесут огонь на протяжении более 2000 км в семи регионах страны. Путь завершится 4 декабря в Афинах, после чего олимпийский огонь отправится в Италию. Его путешествие начнется в Риме 6 декабря и продлится 60 дней, завершившись вечером 6 февраля церемонией открытия зимних Олимпийских игр на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Зимняя Олимпиада 2026 г. продлится до 22 февраля.