АТОР: отдыхать во Вьетнаме зимой стало дороже в два-три раза в 2025 году

«Если брать реальные продажи на обоих направлениях, то Вьетнам – даже при повышении цены более чем на 100%, а у некоторых на 224% по сравнению с прошлым годом – вошел в топ. Но он далеко от Таиланда. Таиланд все равно на первом месте по объемам», – отметила она.