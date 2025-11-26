Газета
АТОР: отдыхать во Вьетнаме зимой стало дороже в два-три раза в 2025 году

Ведомости

Поездки во Вьетнам для туристов станут в два-три раза дороже будущей зимой в сравнении с тем же сезоном в 2024 г., сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает ТАСС.

«Если брать реальные продажи на обоих направлениях, то Вьетнам – даже при повышении цены более чем на 100%, а у некоторых на 224% по сравнению с прошлым годом – вошел в топ. Но он далеко от Таиланда. Таиланд все равно на первом месте по объемам», – отметила она.

АТОР прогнозирует, что туристический поток из России в иностранные государства увеличится в 2025 г. на 20% в сравнении с результатом 2024 г., а внутренние поездки зафиксируются на уровне прошлого года или вырастут не более чем на 3%.

11 ноября стало известно, что Вьетнам в период с января по сентябрь 2025 г. в рейтинге стран по выездному туризму россиян поднялся с 20-й на 11-ю позицию с ростом турпотока на 640,5%. В абсолютном выражении результат составил 153 000 поездок.

