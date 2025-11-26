Экс-главу департамента «Аэрофлота» приговорили к девяти годам по делу о растрате

Установлено, что с февраля 2016 г. по апрель 2018 г. Минаев вместе с неустановленными лицами присвоил денежные средства, которые были предоставлены «Аэрофлоту» на оплату договоров лизинга воздушных судов и связанных с ними соглашений. Хищение было осуществлено под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, предоставленных компанией «Диккис инвестментс лимитед», которая контролировалась Минаевым.