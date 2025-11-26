Экс-главу департамента «Аэрофлота» приговорили к девяти годам по делу о растрате
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего главу департамента компании «Аэрофлот» Михаила Минаева к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 3,8 млрд руб. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
Установлено, что с февраля 2016 г. по апрель 2018 г. Минаев вместе с неустановленными лицами присвоил денежные средства, которые были предоставлены «Аэрофлоту» на оплату договоров лизинга воздушных судов и связанных с ними соглашений. Хищение было осуществлено под видом оплаты консультационных услуг и услуг по организации финансирования, предоставленных компанией «Диккис инвестментс лимитед», которая контролировалась Минаевым.
Его признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере). Кроме того, суд сохранил арест, наложенный на его имущество на сумму более 238 млн руб.
Минаева арестовали в 2022 г. по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.