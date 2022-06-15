Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали по делу о мошенничестве
Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда. Размер ущерба в суде не уточнили.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде (цитата по ТАСС). Обвиняемый обжаловал арест. Если суд признает Минаева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.
Позднее представитель «Аэрофлота» подтвердил, что Минаева привлекли в качестве обвиняемого в рамках дела. «Михаил Минаев привлечен в качестве обвиняемого в рамках проводимых уполномоченными органами следственных действий. По существу вопроса авиакомпания не вправе раскрывать информацию», — сообщили в компании.
18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по той же статье. По данным источника РБК, дело связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который был заключен в 2019 г. с американской Bain на 200 млн руб. Сам Панов заявил изданию, что обвинение против него политически мотивировано: оно было выдвинуто после его заявления в Financial Times, в котором Панов выступил против спецоперации. Сейчас топ-менеджер находится за границей.