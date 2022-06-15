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Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали по делу о мошенничестве

Ведомости

Хорошевский суд Москвы арестовал директора департамента планирования парка развития воздушных судов «Аэрофлота» Михаила Минаева по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба суда. Размер ущерба в суде не уточнили.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Минаеву М. В., обвиняемому по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — рассказали в суде (цитата по ТАСС). Обвиняемый обжаловал арест. Если суд признает Минаева виновным, ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере до 1 млн руб.

Позднее представитель «Аэрофлота» подтвердил, что Минаева привлекли в качестве обвиняемого в рамках дела. «Михаил Минаев привлечен в качестве обвиняемого в рамках проводимых уполномоченными органами следственных действий. По существу вопроса авиакомпания не вправе раскрывать информацию», — сообщили в компании.

18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по той же статье. По данным источника РБК, дело связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который был заключен в 2019 г. с американской Bain на 200 млн руб. Сам Панов заявил изданию, что обвинение против него политически мотивировано: оно было выдвинуто после его заявления в Financial Times, в котором Панов выступил против спецоперации. Сейчас топ-менеджер находится за границей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных