Топ-менеджера «Аэрофлота» арестовали по делу о мошенничестве

18 мая Хорошевский суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова. Он является фигурантом уголовного дела, возбужденного по той же статье. По данным источника РБК, дело связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который был заключен в 2019 г. с американской Bain на 200 млн руб. Сам Панов заявил изданию, что обвинение против него политически мотивировано: оно было выдвинуто после его заявления в Financial Times, в котором Панов выступил против спецоперации. Сейчас топ-менеджер находится за границей.