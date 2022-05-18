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Суд заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Ведомости

Хорошевский суд Москвы 18 мая заочно арестовал на 2 месяца бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, говорится в картотеке судебных дел. Сам Панов подтвердил информацию РБК.

Панов является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, оно связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который компания заключила с американской Bain в 2019 г. Сумма договора составляет около 200 млн руб. Дело ведет управление МВД на транспорте. 

Панов заявил изданию, что его обвинили в мошенничестве через 3 года после принятия стратегии советом директоров «Аэрофлота», в который входили три министра транспорта и два гендиректора компании разных лет. «Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. Уголовное дело было открыто через день после моего заявления в Financial Times. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются», — подчеркнул он.

РБК направил запросы в «Аэрофлот», управление МВД на транспорте и Хорошевский суд Москвы. Представитель Bain отказался от комментариев.

В начале марта Панов уволился из «Аэрофлота» и уехал из России. 12 апреля он опубликовал колонку в газете Financial Times, в которой призвал руководителей российских компаний саботировать выполнение госконтрактов, чтобы ускорить окончание спецоперации на Украине. 13 апреля в офисе «Аэрофлота» прошли обыски в рамках доследственной проверки, сообщил источник издания в перевозчике. Следователи интересовались документами «Аэрофлота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных