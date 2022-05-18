Суд заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве
Хорошевский суд Москвы 18 мая заочно арестовал на 2 месяца бывшего заместителя генерального директора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрея Панова, говорится в картотеке судебных дел. Сам Панов подтвердил информацию РБК.
Панов является фигурантом уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). По данным источника РБК, знакомого с материалами дела, оно связано с контрактом на разработку маркетинговой стратегии «Аэрофлота», который компания заключила с американской Bain в 2019 г. Сумма договора составляет около 200 млн руб. Дело ведет управление МВД на транспорте.
Панов заявил изданию, что его обвинили в мошенничестве через 3 года после принятия стратегии советом директоров «Аэрофлота», в который входили три министра транспорта и два гендиректора компании разных лет. «Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. Уголовное дело было открыто через день после моего заявления в Financial Times. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются», — подчеркнул он.
РБК направил запросы в «Аэрофлот», управление МВД на транспорте и Хорошевский суд Москвы. Представитель Bain отказался от комментариев.
В начале марта Панов уволился из «Аэрофлота» и уехал из России. 12 апреля он опубликовал колонку в газете Financial Times, в которой призвал руководителей российских компаний саботировать выполнение госконтрактов, чтобы ускорить окончание спецоперации на Украине. 13 апреля в офисе «Аэрофлота» прошли обыски в рамках доследственной проверки, сообщил источник издания в перевозчике. Следователи интересовались документами «Аэрофлота».