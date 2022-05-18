Суд заочно арестовал экс-замгендиректора «Аэрофлота» по делу о мошенничестве

Панов заявил изданию, что его обвинили в мошенничестве через 3 года после принятия стратегии советом директоров «Аэрофлота», в который входили три министра транспорта и два гендиректора компании разных лет. «Очевидно, что обвинения в мой адрес политически мотивированы. Уголовное дело было открыто через день после моего заявления в Financial Times. При этом сами обвинения абсурдны, ничем не подтверждаются», — подчеркнул он.