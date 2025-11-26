Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 13

Ведомости

Число жертв пожара в жилом комплексе района Тай По в Гонконге увеличилось до 13 человек, включая одного пожарного. Еще как минимум 16 жителей получили тяжелые травмы, сообщает South China Morning Post.

Огонь охватил бамбуковые строительные леса сразу в восьми кварталах жилого комплекса. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах до прибытия спасателей.

Ранее днем сообщалось, что при этом пожаре погибло четыре человека. Причины трагедии еще уточняются.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её