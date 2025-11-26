Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 13
Число жертв пожара в жилом комплексе района Тай По в Гонконге увеличилось до 13 человек, включая одного пожарного. Еще как минимум 16 жителей получили тяжелые травмы, сообщает South China Morning Post.
Огонь охватил бамбуковые строительные леса сразу в восьми кварталах жилого комплекса. Несколько человек оказались заблокированы в квартирах до прибытия спасателей.
Ранее днем сообщалось, что при этом пожаре погибло четыре человека. Причины трагедии еще уточняются.