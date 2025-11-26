Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой
Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества», – добавил гособвинитель.
В ходе заседания Тарасова рассказала, что вейп с наркотиками, с которым ее задержали на таможне, ей подарили и она не знала, что именно в нем находится. Тарасова считала, что содержимое состоит из растительных компонентов. При этом актриса предполагала, что в вейпе есть «незначительная доля каннабиса», ведь в Израиле он легализован.
Тарасову задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозит лишение свободы сроком до семи лет.
26 ноября стало известно, что в рамках судебного разбирательства по делу Тарасовой свидетелями выступят актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь.