Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы условно для актрисы Аглаи Тарасовой

В ходе заседания Тарасова рассказала, что вейп с наркотиками, с которым ее задержали на таможне, ей подарили и она не знала, что именно в нем находится. Тарасова считала, что содержимое состоит из растительных компонентов. При этом актриса предполагала, что в вейпе есть «незначительная доля каннабиса», ведь в Израиле он легализован.