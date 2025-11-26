Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Причиной смерти артиста Всеволода Шиловского стал рак

Ведомости

Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер от онкологии, сообщили ТАСС в его театре-студии.

У него обнаружили рак в апреле. Несмотря на это, Шиловский продолжал играть спектакли.

О смерти артиста стало известно 26 ноября. Он скончался в возрасте 87 лет.

Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Интердевочка» (реж. Петр Тодоровский), «Жизнь Клима Самгина» (реж. Виктор Титов), «Влюблен по собственному желанию» (реж. Сергей Микаэлян), «Каменская» (реж. Юрий Мороз) и др.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте