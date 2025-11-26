Причиной смерти артиста Всеволода Шиловского стал рак
Советский и российский актер и режиссер театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР Всеволод Шиловский умер от онкологии, сообщили ТАСС в его театре-студии.
У него обнаружили рак в апреле. Несмотря на это, Шиловский продолжал играть спектакли.
О смерти артиста стало известно 26 ноября. Он скончался в возрасте 87 лет.
Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Интердевочка» (реж. Петр Тодоровский), «Жизнь Клима Самгина» (реж. Виктор Титов), «Влюблен по собственному желанию» (реж. Сергей Микаэлян), «Каменская» (реж. Юрий Мороз) и др.