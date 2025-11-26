Аглаю Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в 200 000 рублей
Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой три года условно по делу о контрабанде наркотиков, сообщил ТАСС.
Ей также назначили штраф в размере 200 000 руб.
В ходе заседания Тарасова рассказала, что вейп с наркотиками, с которым ее задержали на таможне, ей подарили и она не знала, что именно в нем находится.
В рамках судебного разбирательства по делу Тарасовой свидетелями выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Прокурор запросил 3,5 года лишения свободы условно, добавив, что исправление Тарасовой возможно без изоляции от общества.
Тарасову задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозило лишение свободы сроком до семи лет.