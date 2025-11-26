Аглаю Тарасову приговорили к трем годам условно и штрафу в 200 000 рублей

Тарасову задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозило лишение свободы сроком до семи лет.