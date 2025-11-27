Свыше 25 000 украинцев въехали в Россию в 2025 году
В 2025 г. более 25 000 граждан Украины въехали на территорию России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.
С начала года российскую границу пересекли 25 352 украинских гражданина. Подавляющее большинство из них – 23 867 человек – совершили частные поездки. Деловые визиты зафиксированы у 1094 граждан, туристические цели указали 103 человека, транзитный проезд осуществил 31 гражданин Украины.
Основная часть въезжающих – 24 399 человек – воспользовалась авиационным транспортом. Автомобильный въезд выбрал 871 человек, пеший порядок пересечения границы предпочли 79 граждан, железнодорожным транспортом воспользовались трое украинцев.
По данным на май, согласно информации «РИА Новости», российскую границу в частных целях пересекли более 5000 украинских граждан. Почти все из них прибыли в РФ на самолетах.