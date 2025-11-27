Жителя Севастополя задержали за попытку взорвать памятник
Сотрудники ФСБ РФ задержали сторонника украинской нацистской идеологии, который проживал в Севастополе и хотел осуществить взрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) у Памятного знака в честь 300-летия российского флота, передает ТАСС со ссылкой на УФСБ по региону.
По данным ведомства, задержанный родился в 1968 г. в Винницкой области Украины. Он собирал данные о военных объектах на территории Севастополя и последствиях ударов ВСУ в регионе, которые затем размещались на проукраинских интернет-ресурсах.
При организации взрыва он сам изучил информацию о том, как изготовить СВУ, купил компоненты и собрал его, сделав радиоуправляемым. Сейчас, отметили в УФСБ, обвиняемый заключен под стражу.
26 ноября суд в Хабаровском крае приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам лишения свободы, так как он передавал спецслужбам Украины данные об оборонном предприятии. Осужденный также должен заплатить штраф в размере 450 000 руб.