В России начал работать сервис по проверке номера телефона риелтора
Российская гильдия риелторов (РГР) запустила сервис, в котором пользователь может проверить номер телефона аттестованного риелтора, чтобы защититься от мошенников при сделках с недвижимостью, сообщили ТАСС в гильдии.
«Раньше человек чувствовал себя беззащитным. Звонят с незнакомого номера, представляются агентом такой-то компании, а проверить это нереально. Или нашли объект на просторах интернета, а вот насколько надежно это объявление и стоит ли ему доверять, тоже проверить не представлялось возможным», – объяснила исполнительный вице-президент РГР Наталья Михайлюкова.
Для того чтобы воспользоваться услугой, пользователь должен зайти на сайт единого реестра организации и нажать на кнопку «Проверь, кто звонил». В поисковой строке ему нужно ввести номер телефона. Если риелтор действительно зарегистрирован в реестре, его номер будет в этой базе. Если нет, то в момент проверки гильдия не может подтвердить, что этот номер принадлежит реальному риелтору.
26 ноября «Ведомости» писали, сделав подсчеты по официальным заявлениям силовых ведомств, информационным сообщениям в СМИ и Telegram-каналах, что с начала 2025 г. под действием мошенников россияне продали свои квартиры и перевели деньги аферистам на сумму минимум 433 млн руб. При этом с января 2025 г. начала действовать новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Пенсионерки продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что оказались под воздействием аферистов. От таких ситуаций страдают добросовестные приобретатели, которые не могут вернуть вложенные средства, зачастую кредитные.