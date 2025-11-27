В России начал работать сервис по проверке номера телефона риелтора

26 ноября «Ведомости» писали, сделав подсчеты по официальным заявлениям силовых ведомств, информационным сообщениям в СМИ и Telegram-каналах, что с начала 2025 г. под действием мошенников россияне продали свои квартиры и перевели деньги аферистам на сумму минимум 433 млн руб. При этом с января 2025 г. начала действовать новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Пенсионерки продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что оказались под воздействием аферистов. От таких ситуаций страдают добросовестные приобретатели, которые не могут вернуть вложенные средства, зачастую кредитные.