Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки

Водитель транспортного средства не знал о содержимом груза. 8 октября 2022 г., во время проезда по мосту, взрывное устройство сработало. Погибли сам водитель и еще четверо человек, находившихся в легковом автомобиле, ехавшем рядом. Несовершеннолетняя девочка, проезжавшая по мосту с родителями, получила множественные ранения. Также был причинен значительный ущерб государственному имуществу, физическим и юридическим лицам.