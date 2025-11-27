Восемь фигурантов дела о теракте на Крымском мосту получили пожизненные сроки
Южный окружной военный суд приговорил восьмерых обвиняемых по делу о теракте на Крымском мосту в 2022 г. – Артема и Георгия Азатьянов, Владимира Злобу, Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых, а также Романа Соломко и Артура Терчаняна – к пожизненному заключению. Об этом сообщается в Telegram-канале суда.
Судья уточнил, что первые годы осужденные проведут в тюрьме. Такой же срок наказания был запрошен прокурором.
Помимо прочего, по искам потерпевших с подсудимых в солидарном порядке взыскано более 7 млрд руб.
Первое заседание по делу прошло 12 февраля 2025 г. Тогда все восемь фигурантов отказались признать вину. Следствие полагает, что первый зампредседателя СБУ (ныне глава СБУ) Василий Малюк и неустановленные лица создали организованную преступную группу для подготовки теракта. Участники организовали производство взрывчатки на Украине. Ее доставили на Крымский мост с помощью грузовика.
Водитель транспортного средства не знал о содержимом груза. 8 октября 2022 г., во время проезда по мосту, взрывное устройство сработало. Погибли сам водитель и еще четверо человек, находившихся в легковом автомобиле, ехавшем рядом. Несовершеннолетняя девочка, проезжавшая по мосту с родителями, получила множественные ранения. Также был причинен значительный ущерб государственному имуществу, физическим и юридическим лицам.