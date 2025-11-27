Верховный суд признал ФБК террористической организацией

9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.