Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Верховный суд признал ФБК террористической организацией

Решение вступает в силу немедленно
Ведомости

Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо Anti-Corruption Foundation (ACF, «Фонд борьбы с коррупцией», признана экстремистской и запрещена в РФ, считается иноагентом)») террористической организацией. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. Иск был подан Генпрокуратурой.

Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Решение вступает в силу немедленно.

Отмечается, что деятельностью организации руководит Леонид Волков (считается в России иноагентом). Он, как пояснили в суде, совершает от имени и в интересах корпорации преступления, предусмотренные ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к терроризму), 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Ранее Второй Западный окружной военный суд признал Волкова виновным. Речь идет также об организации и подготовке к преступлениям экстремистской и террористической направленности.

Судебная коллегия по административным делам признала ACF террористической организацией и запретила ее деятельность и работу ее структурных в России.

9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её