Верховный суд признал ФБК террористической организацией

Верховный суд признал ФБК террористической организациейРешение вступает в силу немедленно
Верховный суд Российской Федерации признал американское юрлицо Anti-Corruption Foundation (ACF, «Фонд борьбы с коррупцией»,
Суд установил, что цели и действия организации направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. Решение вступает в силу немедленно.
Отмечается, что деятельностью организации руководит Леонид Волков
Судебная коллегия по административным делам признала ACF террористической организацией и запретила ее деятельность и работу ее структурных в России.
9 июня 2021 г. Мосгорсуд признал «Фонд борьбы с коррупцией» экстремистской организацией, постановил ликвидировать ее и запретить деятельность в России. В августе того же года Минюст включил фонд в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности. Тогда же его внесли в перечень организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.