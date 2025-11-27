«Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно пристыковался к МКС

Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов. На борту корабля прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж приступит к переходу на борт станции после завершения всех проверок герметичности.