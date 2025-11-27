Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

«Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно пристыковался к МКС

Ведомости

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно достиг Международной космической станции (МКС) и пристыковался к модулю «Рассвет». Об этом сообщает «Роскосмос».

Сближение прошло по сверхбыстрой двухвитковой схеме, которая позволяет добраться до станции всего за несколько часов. На борту корабля прибыли космонавты «Роскосмоса» Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. Экипаж приступит к переходу на борт станции после завершения всех проверок герметичности.

Ранее стало известно, что Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» стартовала с космодрома Байконур к МКС.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её