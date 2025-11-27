Михалков назвал неэтичным «оживление» умерших актеров с помощью ИИ
«Оживление» умерших великих актеров при помощи искусственного интеллекта (ИИ) является нарушением этических норм, заявил народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пресс-конференции в Москве.
«Я считаю преступным <...> возрождать бывших великих артистов, давать им тексты, которые они никогда в жизни не произносили, и заставлять их делать волею необязательно талантливого человека то, чего бы они никогда не сделал», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
При этом Михалков подчеркнул, что приветствует использование технологии ИИ для усиления эффекта при условии, что «она не становится самодовлеющей».
6 сентября Михалков высказался на тему фильмов о спецоперации. Он заявил, что в этом вопросе придерживается точки зрения, что «большое видится на расстоянии» и для создания «правильной позиции» в кинематографе и искусстве в целом должно пройти время.