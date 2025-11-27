Суд изъял имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова на 1,6 млрд рублей

По данным надзорного ведомства, Фролов в период с 2012 по 2023 г. на неподтвержденные доходы купил и оформил на третьих лиц более 40 премиальных объектов недвижимости и семь дорогих автомобилей на сумму выше 500 млн руб. Так, на мать он зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке «Лазурный берег» на берегу Пестовского водохранилища в Московской области стоимостью свыше 100 млн руб. Кроме того, он приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов, на сумму не менее 800 млн руб.