В России запретят противоречащие традиционным ценностям фильмы
С 1 марта 2026 г. в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Соответствующий закон обяжет владельцев онлайн-кинотеатров блокировать такой контент, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова «РИА Новости».
Наличие в кинокартинах подобных нарушений станет основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. После решения Минкультуры Роскомнадзор будет направлять владельцам онлайн-платформ требование о прекращении распространения фильма, которое должно быть выполнено в течение 24 часов.
Такие же требования распространяются на владельцев сайтов и страниц в социальных сетях с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей. Понятие традиционных ценностей закреплено в указе президента России №809 и, по словам Казаковой, представляет собой «понятные и разделяемые всем народом» принципы.
11 ноября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил внедрение нового стандарта, определяющего, как традиционные духовно-нравственные ценности должны отражаться в рекламной индустрии. По словам гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского, стандарт был подготовлен по поручению президента Владимира Путина и направлен на внедрение традиционных ценностей в рекламную практику.