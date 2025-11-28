Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России запретят противоречащие традиционным ценностям фильмы

Ведомости

С 1 марта 2026 г. в России вводится запрет на распространение фильмов, дискредитирующих традиционные духовно-нравственные ценности страны. Соответствующий закон обяжет владельцев онлайн-кинотеатров блокировать такой контент, сообщила глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова «РИА Новости».

Наличие в кинокартинах подобных нарушений станет основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения. После решения Минкультуры Роскомнадзор будет направлять владельцам онлайн-платформ требование о прекращении распространения фильма, которое должно быть выполнено в течение 24 часов.

Такие же требования распространяются на владельцев сайтов и страниц в социальных сетях с суточной аудиторией свыше 500 000 пользователей. Понятие традиционных ценностей закреплено в указе президента России №809 и, по словам Казаковой, представляет собой «понятные и разделяемые всем народом» принципы.

11 ноября Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил внедрение нового стандарта, определяющего, как традиционные духовно-нравственные ценности должны отражаться в рекламной индустрии. По словам гендиректора Института развития интернета Алексея Гореславского, стандарт был подготовлен по поручению президента Владимира Путина и направлен на внедрение традиционных ценностей в рекламную практику. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте