Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 94
Как минимум 94 человека погибли при пожаре в жилкомплексе в Гонконге, десятки числятся пропавшими без вести. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на местные власти.
Ранения получили 76 человек, включая 11 пожарных. 27 ноября пожарные продолжали попытки добраться до людей, которые могли оказаться заблокированы на верхних этажах жилкомплекса. По данным South China Morning Post, с лестницы на 16-м этаже одной из башен был спасен выживший.
По словам представителей пожарной службы, возгорания в четырех из восьми многоквартирных домов в жилкомплексе были потушены, пожары в трех зданиях находятся под контролем. Одно здание не пострадало.
Масштабный пожар в нескольких высотных домах жилкомплекса в районе Тай По в Гонконге начался 26 ноября. Восемь жилых блоков в комплексе находятся на реконструкции с июля 2024 г., они обшиты бамбуковыми лесами и зеленой сеткой. Власти сообщали, что причиной быстрого распространения огня стал легковоспламеняющийся пенополистирол.
Президент России Владимир Путин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями в связи с пожаром.