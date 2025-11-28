МВД задержало организатора подмосковного рехаба для подростков

До этого в подмосковном главке СК РФ сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске. По данным следствия, с августа по ноябрь там незаконно содержали 24 подростков, которые якобы проходили «лечение» от зависимостей. С их законными представителями заключали договоры об оказании психологической помощи, но фактически пациентов избивали и истязали.