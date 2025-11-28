МВД задержало организатора подмосковного рехаба для подростков
Сотрудники МВД задержали организатора реабилитационного центра для подростков в Истринском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале подмосковного Следственного комитета (СК). По версии следствия, в центре подростков незаконно удерживали и избивали.
Сейчас с подозреваемой работают следователи.
Уже допрошены прибывавшие в центре подростки и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки, сообщили в СК.
До этого в подмосковном главке СК РФ сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске. По данным следствия, с августа по ноябрь там незаконно содержали 24 подростков, которые якобы проходили «лечение» от зависимостей. С их законными представителями заключали договоры об оказании психологической помощи, но фактически пациентов избивали и истязали.
Это выяснилось после того, как 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными травмами головы, туловища и конечностей. У него также обнаружили следы связывания на руках и ногах.
Обвинение уже предъявили администратору центра, а также 18-летней постоялице. Девушка, по версии следователей, участвовала в избиении и истязании несовершеннолетних.