Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

МВД задержало организатора подмосковного рехаба для подростков

Ведомости

Сотрудники МВД задержали организатора реабилитационного центра для подростков в Истринском муниципальном округе, сообщается в Telegram-канале подмосковного Следственного комитета (СК). По версии следствия, в центре подростков незаконно удерживали и избивали.

Сейчас с подозреваемой работают следователи.

Уже допрошены прибывавшие в центре подростки и их родители, а также работники учреждения. Проведены осмотры и выемки, сообщили в СК.

До этого в подмосковном главке СК РФ сообщали о расследовании уголовного дела по факту работы незаконного центра для несовершеннолетних в Дедовске. По данным следствия, с августа по ноябрь там незаконно содержали 24 подростков, которые якобы проходили «лечение» от зависимостей. С их законными представителями заключали договоры об оказании психологической помощи, но фактически пациентов избивали и истязали.

Это выяснилось после того, как 23 ноября в реанимацию был доставлен 16-летний подросток с множественными травмами головы, туловища и конечностей. У него также обнаружили следы связывания на руках и ногах.

Обвинение уже предъявили администратору центра, а также 18-летней постоялице. Девушка, по версии следователей, участвовала в избиении и истязании несовершеннолетних.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь