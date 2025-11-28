Газета
Минюст внес в перечень нежелательных организацию Human Rights Watch

Американскую организацию Human Rights Funders Network (Human Rights Watch) внесли в перечень нежелательных на территории РФ. Это следует из базы Минюста.

Human Rights Funders Network является глобальной сетью доноров и спонсоров, ориентированная на защиту прав человека. Ее деятельность не ограничивается прямым предоставлением грантов, она включает в себя исследования и публикации о доступных источниках финансирования.

В августе Минюст  включило Хельсинский фонд по правам человека (Helsinki Foundation for Human Rights (организация признана нежелательной на территории РФ)) в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России. 

Хельсинский фонд по правам человека зарегистрирован в Польше. Это независимая неправительственная организация, миссией которой является защита прав человека и демократии.

