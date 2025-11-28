Reuters: мутирующий вирус птичьего гриппа может быть опаснее Covid-19

Она также рассказала, что вирус H5 уже негативно влияет на сельское хозяйство. По словам Рамей-Вельти, у людей еще нет иммунитета к этому штамму. Ученая подчеркнула, что заболевание птичьим гриппом может быть смертельным для здоровых людей и детей.