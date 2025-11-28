Reuters: мутирующий вирус птичьего гриппа может быть опаснее Covid-19
Вирус птичьего гриппа может перерасти в масштабную пандемию, которая будет опаснее, чем Covid-19. Об этом предупредила директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти, передает Reuters.
«Существуют опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим и особенно к человеку, сможет передаваться от человека к человеку. И этот вирус станет пандемическим», – сказала эксперт.
Она также рассказала, что вирус H5 уже негативно влияет на сельское хозяйство. По словам Рамей-Вельти, у людей еще нет иммунитета к этому штамму. Ученая подчеркнула, что заболевание птичьим гриппом может быть смертельным для здоровых людей и детей.
По данным Reuters, за 2024 г. врачи фиксировали множество случаев заражения людей вирусом H5. При этом такие случаи часто происходили после тесного контакта с инфицированными животными. В ноябре в Вашингтоне зарегистрировали первое заражение H5N5, мужчину не удалось спасти.
24 ноября Роспотребнадзор сообщал, что научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» готов к выявлению и изучению вирусов гриппа, в том числе H5N5. Используемые тест-системы имеют чувствительность высокого уровня и позволяют выявлять все актуальные циркулирующие варианты вируса гриппа H5.