В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов перестали действовать в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, они действовали более двух часов.
Ночью и утром регионы России подверглись атакам украинских беспилотников. В результате налета БПЛА на Волгоград пострадали два человека, повреждены несколько квартир и склад, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По данным оперштаба Краснодарского края, в Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, никто не пострадал, персонал завода эвакуировали.