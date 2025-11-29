Газета
В аэропортах Волгограда и Краснодара сняли ограничения на полеты

Ведомости

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов перестали действовать в аэропортах Волгограда и Краснодара, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры вводили для обеспечения безопасности полетов, они действовали более двух часов. 

Ночью и утром регионы России подверглись атакам украинских беспилотников. В результате налета БПЛА на Волгоград пострадали два человека, повреждены несколько квартир и склад, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По данным оперштаба Краснодарского края, в Северском районе из-за атаки беспилотников произошел пожар на территории Афипского НПЗ. По предварительным данным, никто не пострадал, персонал завода эвакуировали.

