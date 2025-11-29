ФСБ заявила о предотвращении теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье

ФСБ заявила о предотвращении теракта на магистральном газопроводе в ПодмосковьеУкраинские спецслужбы завербовали россиянина для выполнения «задания»
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на магистральном газопроводе в Московской области, который планировали спецслужбы Украины, задержан россиянин. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным спецслужбы, гражданина России 1969 года рождения задержали ночью в Серпуховском районе, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство (СВУ). У него изъяли четыре СВУ, закамуфлированных под монтажный клей, и «средства связи для конспиративного общения с куратором», сообщили в ФСБ.
По информации ФСБ, украинские спецслужбы завербовали мужчину в прошлом году, когда тот находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После вербовки агента «под легендой депортации» направили в Россию, после чего в ноябре этого года он купил автомобиль и электробур и по полученным координатам изъял из тайника взрывные устройства.
Затем задержанному поручили пробурить грунт над газопроводом, затем активировать и установить СВУ, утверждают в ФСБ. Предполагается, что после выполнения задания мужчина должен был покинуть Россию и через третьи страны вернуться на Украину.
Агент сообщил на опубликованном ФСБ видео, что украинские спецслужбы передали ему $4000 на покупку машины. Деньги он откопал в месте, которое он отметил для кураторов на карте.
В конце ноября ФСБ задержала подростка, подозреваемого в подготовке теракта на территории православного храма в Калининградской области. Ему предъявили обвинение в покушении на теракт.