ФСБ заявила о предотвращении теракта на магистральном газопроводе в Подмосковье

По информации ФСБ, украинские спецслужбы завербовали мужчину в прошлом году, когда тот находился в центре временного содержания иностранцев на Украине. После вербовки агента «под легендой депортации» направили в Россию, после чего в ноябре этого года он купил автомобиль и электробур и по полученным координатам изъял из тайника взрывные устройства.