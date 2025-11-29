В МВД назвали популярные фразы мошенников в адрес детей
Злоумышленники чаще всего выманивают у несовершеннолетних коды авторизации и деньги под видом работников образовательных организаций и под предлогом того, что с родителями произошла беда. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на МВД России.
По данным ведомства, ребенок может распознать мошенника по фразам «срочно нужно перевести деньги, никому не говори», «родители попали в беду, помоги прямо сейчас», «назови номер карты мамы или папы» и «передай мне код, который придет на телефон».
Правоохранители призвали объяснять детям, что сотрудники банков, полицейские и представители государственных органов никогда не запрашивают персональные данные или коды подтверждения по телефону. В случае получения подобных звонков рекомендуется прекратить разговор и сообщить взрослым или в полицию.
27 октября департамент образования и науки Москвы сообщил, что злоумышленники звонят школьникам, представляясь учителями, и пытаются выманить у них личные данные. Мошенники просят учеников назвать код из смс, утверждая, что звонок поступает по поручению директора школы.
В департаменте напомнили, что администрация образовательного учреждения не запрашивает у учащихся или их родителей личные данные. Там призвали граждан проявлять бдительность и не передавать персональную информацию третьим лицам.