Роспотребнадзор ответил на опасения насчет пандемии из-за птичьего гриппа

28 ноября директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти заявила, что вирус птичьего гриппа может перерасти в масштабную пандемию, которая будет опаснее COVID-19. По ее словам, есть опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим, сможет передаваться от человека к человеку и станет пандемическим. Эксперт рассказала, что вирус H5 уже негативно влияет на сельское хозяйство. Она уточнила, что у людей нет иммунитета к этому штамму и заболевание птичьим гриппом может быть смертельным.