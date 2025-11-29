Роспотребнадзор ответил на опасения насчет пандемии из-за птичьего гриппа
Нет оснований предполагать, что циркулирующие варианты птичьего гриппа могут вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем коронавирус. Роспотребнадзор сохраняет высокий уровень готовности и продолжает мониторинг эпидемиологических рисков. Об этом сообщило ведомство.
В Роспотребнадзоре сообщили, что контролируют ситуацию по зоонозным инфекциям в России. Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» службы отслеживает потенциальные риски, связанные с вирусами птичьего гриппа. Специалисты центра работают круглосуточно и ежедневно анализируют ситуацию.
«Вектор» обеспечивает постоянную готовность лабораторий к работе с вирусами. В год в учреждение поступают и проходят анализ на вирус гриппа более 10 000 образцов от птицы и людей, которые по роду деятельности с ней контактируют. Центр также проверяет эффективность диагностических тест‑систем и противогриппозных препаратов, используемых в стране.
По данным исследований вирусов птичьего гриппа, в России у птиц выявляется вирус гриппа H5N1, принадлежащий кладе 2.3.4.4b. К ней относится и вирус гриппа H5N5, который впервые вызвал инфицирование человека в Вашингтоне. Этот вирус выявлен в США, Канаде и ряде европейских стран преимущественно у диких птиц. Риск межвидового перехода для такого варианта сохраняется, но случаи передачи вируса между млекопитающими не фиксировались.
Для выявления вирусов с пандемическим потенциалом и принятия мер по недопущению их распространения в России ученые разработали тест‑системы, способные выявлять циркулирующие штаммы вируса гриппа. Специалисты наблюдают за состоянием здоровья и проводят лабораторное обследование лиц, работающих с птицей. На пунктах пропуска через границу применяется система «Периметр», позволяющая анализировать данные и выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.
28 ноября директор Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера Мари-Анн Рамей-Вельти заявила, что вирус птичьего гриппа может перерасти в масштабную пандемию, которая будет опаснее COVID-19. По ее словам, есть опасения, что вирус адаптируется к млекопитающим, сможет передаваться от человека к человеку и станет пандемическим. Эксперт рассказала, что вирус H5 уже негативно влияет на сельское хозяйство. Она уточнила, что у людей нет иммунитета к этому штамму и заболевание птичьим гриппом может быть смертельным.