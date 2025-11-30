Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Мексике при стрельбе в баре погибли семь человек

Ведомости

Неизвестные открыли стрельбу по людям в баре в центральной Мексике, в результате погибли семь человек, ранены еще пятеро, сообщили в полиции.

Вооруженные люди утром 29 ноября ворвались в бар La Resaka в городе Тула (штат Идальго), передают СМИ со ссылкой на правоохранителей. Четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позднее при оказании медицинской помощи. Отмечается, что пока ни один из подозреваемых не задержан.

В начале ноября был застрелен мэр мексиканского города Уруапан Карлос Манзо. Это произошло во время празднования Дня мертвых в центре города. По данным NYT, в последние месяцы политик публиковал видео, в которых говорил об опасениях за свою жизнь.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте