В Мексике при стрельбе в баре погибли семь человек

Вооруженные люди утром 29 ноября ворвались в бар La Resaka в городе Тула (штат Идальго), передают СМИ со ссылкой на правоохранителей. Четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позднее при оказании медицинской помощи. Отмечается, что пока ни один из подозреваемых не задержан.