В Мексике при стрельбе в баре погибли семь человек
Неизвестные открыли стрельбу по людям в баре в центральной Мексике, в результате погибли семь человек, ранены еще пятеро, сообщили в полиции.
Вооруженные люди утром 29 ноября ворвались в бар La Resaka в городе Тула (штат Идальго), передают СМИ со ссылкой на правоохранителей. Четыре человека погибли на месте, еще трое скончались позднее при оказании медицинской помощи. Отмечается, что пока ни один из подозреваемых не задержан.
В начале ноября был застрелен мэр мексиканского города Уруапан Карлос Манзо. Это произошло во время празднования Дня мертвых в центре города. По данным NYT, в последние месяцы политик публиковал видео, в которых говорил об опасениях за свою жизнь.