АСИ: список востребованных профессий не изменится к 2030 году

АСИ: список востребованных профессий не изменится к 2030 годуПрогнозируется нехватка инженеров и специалистов рабочих профессий
Перечень востребованных профессий не сильно изменится через несколько лет, считает директор направления «Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Александр Вайно.
«Здесь важно понимать, что те профессии, которые сейчас востребованы на текущем рынке в том или ином виде будут востребованы и в 2030-2032 гг. Особое значение имеют те из них, без которых мы как цивилизация, как нация не сможем существовать», – сказал он ТАСС.
Вайно пояснил, что речь идет как о технических, так и гуманитарных профессиях, которые будут «способствовать достижению технологического суверенитета».
По его словам, сейчас в ряде сфер наблюдается «перегрев» по количеству специалистов. Такая ситуация фиксируется на рынке труда среди IT-специалистов, хотя и в этой сфере есть дефицит по ряду направлений, добавил Вайно.
Ожидается, что на горизонте до 2030 г. в России будет не хватать профессионалов с инженерным образованием и специалистов рабочих профессий.
Согласно кадровому прогнозу, до 2029 г. наибольший спрос трудящихся будет в следующих отраслях: обрабатывающие производства, строительство, транспорт и хранение, образование, здравоохранение и социальные услуги, писали «Ведомости».