АСИ: список востребованных профессий не изменится к 2030 году

«Здесь важно понимать, что те профессии, которые сейчас востребованы на текущем рынке в том или ином виде будут востребованы и в 2030-2032 гг. Особое значение имеют те из них, без которых мы как цивилизация, как нация не сможем существовать», – сказал он ТАСС.