В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Нижнекамска «Бегишево». Об этом сообщил пресс-секретарь агентства Артем Кореняко.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении.

30 ноября в аэропорту Грозного также ввели ограничения на полеты.

Минобороны сообщало, что в ночь на 30 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены около 30 украинских БПЛА над южными регионами РФ и акваторией Черного моря. 16 дронов сбили над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем, еще шесть – над Черным морем. Также БПЛА были ликвидированы над Белгородской и Курской областями – три и один соответственно.

