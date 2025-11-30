В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на полеты

Минобороны сообщало, что в ночь на 30 ноября дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены около 30 украинских БПЛА над южными регионами РФ и акваторией Черного моря. 16 дронов сбили над Ростовской областью, семь – над Краснодарским краем, еще шесть – над Черным морем. Также БПЛА были ликвидированы над Белгородской и Курской областями – три и один соответственно.