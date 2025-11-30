В Москве простились с народным артистом Шиловским
С народным артистом РСФСР Всеволодом Шиловским простились в Москве. Об этом сообщил ТАСС.
Церемония прошла в московском театре-студии, носящем его имя. Проститься с артистом пришли десятки людей, включая родных, друзей, коллег и поклонников.
В московском театре-студии имени Всеволода Шиловского прошла церемония прощания с народным артистом РСФСР. У здания театра собрались десятки людей, включая родных, друзей, коллег и поклонников артиста. Двери театра открылись в 11:00 по московскому времени, церемония продлилась до 13:00.
Артист умер 26 ноября в возрасте 87 лет. Причиной смерти стала онкология, обнаруженная в апреле этого года. Актер известен благодаря ролям в таких картинах, как «Интердевочка» (режиссер Петр Тодоровский), «Жизнь Клима Самгина» (режиссер Виктор Титов), «Влюблен по собственному желанию» (режиссер Сергей Микаэлян), «Каменская» (режиссер Юрий Мороз).