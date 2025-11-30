В МВД предупредили о схеме мошенников для шантажа владельцев техники Apple

29 ноября в МВД перечислили признаки, с помощью которых можно определить, что сообщение пришло со взломанного аккаунта. В частности, это внезапные просьбы от знакомых в мессенджерах о переводе денег или отправка подозрительных файлов. Злоумышленники, получив доступ к учетным записям, рассылают такие сообщения, рассчитывая на быстрый результат.