Главная / Общество /

В МВД предупредили о схеме мошенников для шантажа владельцев техники Apple

Ведомости

Мошенники начали применять новую схему для шантажа и обмана пользователей продукции Apple, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Там пояснили, что преступники под видом продавцов цифрового контента предлагают жертвам временно авторизоваться в стороннем аккаунте Apple ID, чтобы установить «недоступный контент», например игры, или же приобрести что-либо по заниженной цене.

«Как только пользователь вводит чужие логин и пароль от Apple ID на своем устройстве, злоумышленники активируют функцию «Найти iPhone» и переводят устройство в режим «Потерян», тем самым полностью блокируя его», – предупредили в киберполиции.

После для разблокировки устройства мошенники направляют жертве требование перевести деньги, также они угрожают распространением личной информации. В этой связи в МВД предупредили, что вход в чужой аккаунт Apple ID предоставляет преступникам полный контроль над устройством через iCloud.

29 ноября в МВД перечислили признаки, с помощью которых можно определить, что сообщение пришло со взломанного аккаунта. В частности, это внезапные просьбы от знакомых в мессенджерах о переводе денег или отправка подозрительных файлов. Злоумышленники, получив доступ к учетным записям, рассылают такие сообщения, рассчитывая на быстрый результат.

