В МВД перечислили признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

Внезапные просьбы от знакомых в мессенджере прислать деньги или отправка от них файлов с подозрительным содержанием являются признаками возможного взлома аккаунтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

По данным ведомства, после получения контроля над учетной записью злоумышленники рассылают контактам сообщения с просьбой одолжить деньги. Они рассчитывают, что люди быстро откликнутся на просьбу знакомого человека.

Согласно материалам министерства, обычно мошеннические файлы имеют формат APK и содержат установочные пакеты вредоносных программ. Через них мошенники получают удаленный доступ к телефону и похищают персональную информацию.

19 октября МВД предупредило, что аферисты похищают учетные записи в мессенджерах с помощью поддельных объявлений. Злоумышленники размещают листовки с QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты. Они имитируют официальные страницы мессенджеров и запрашивают подтверждение номера телефона. При вводе кода мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы. После взлома они ищут в переписках пароли от социальных сетей, данные онлайн-банков, личные фотографии и изображения документов. Все это затем используется в преступных целях.

16 октября стало известно, что число мошеннических атак на граждан выросло на 30%. В среднем на одного человека приходится около 25 звонков от злоумышленников. По данным аналитиков, аферисты стали чаще атаковать жителей городов с населением менее 500 000 человек, хотя крупные города все еще остаются их основной целью.

