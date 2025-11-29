В МВД перечислили признаки рассылки сообщений со взломанного аккаунта

19 октября МВД предупредило, что аферисты похищают учетные записи в мессенджерах с помощью поддельных объявлений. Злоумышленники размещают листовки с QR-кодами, которые ведут на фишинговые сайты. Они имитируют официальные страницы мессенджеров и запрашивают подтверждение номера телефона. При вводе кода мошенники получают полный доступ к аккаунту жертвы. После взлома они ищут в переписках пароли от социальных сетей, данные онлайн-банков, личные фотографии и изображения документов. Все это затем используется в преступных целях.