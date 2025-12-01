Газета
Главная / Общество /

Минцифры: операторам связи могут запретить закупку иностранных сим-карт

Ведомости

Минцифры России разработало требования по постепенному переходу операторов связи на отечественные сим-карты. Новые правила должны вступить в силу с 1 сентября 2026 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа.

Документ также предусматривает технические требования к сим-картам, в том числе по использованию российских криптографических протоколов, применяемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи. В министерстве считают, что принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей.

Согласно проекту, сим-карты должны соответствовать нескольким ключевым критериям: иметь подтверждение производства на территории России, работать на отечественной операционной системе из реестра Минцифры, использовать криптографические ключи, созданные в РФ, и соответствовать требованиям ПП РФ 1387 (обязательное подтверждение соответствия средств связи).

Особые требования установлены для сетей 5G, где аутентификация должна проводиться исключительно с помощью российской криптографии, а ключи должны генерироваться организацией, сертифицированной ФСБ. Это предполагает использование только отечественных производителей сим-карт.

По данным на 15 ноября, более 600 000 россиян оформили на «Госуслугах» самозапрет на оформление новых сим-карт с 1 сентября 2025 г. Жизненной ситуацией «Защита от мошенников» воспользовались 2,8 млн человек.

