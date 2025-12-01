Минцифры: операторам связи могут запретить закупку иностранных сим-карт

Документ также предусматривает технические требования к сим-картам, в том числе по использованию российских криптографических протоколов, применяемых при аутентификации абонентов в мобильной сети связи. В министерстве считают, что принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей.