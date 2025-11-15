Более 600 000 россиян оформили самозапрет на оформление сим-карт с 1 сентября

Самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи посредством «Гослуслуг» или МФЦ можно оформить с 1 сентября. Мера позволяет гражданам уберечь себя от оформления злоумышленниками сим-карт по паспортным данным, которые могли быть получены незаконно, и способствовать пресечению преступлений. При необходимости покупки нового номера самозапрет можно снять в МФЦ.