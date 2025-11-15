Газета
Главная / Общество /

Более 600 000 россиян оформили самозапрет на оформление сим-карт с 1 сентября

Ведомости

В России более 600 000 человек оформили на «Госуслугах» самозапрет на оформление новых сим-карт с 1 сентября 2025 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Жизненной ситуацией «Защита от мошенников» воспользовались 2,8 млн человек. Сервис для защиты от интернет-мошенников заработал на «Госуслугах» 20 мая. Он объединяет комплекс мер защиты, включая самозапрет на кредиты, возможность проверки кредитной истории, оформленных сим-карт, данных о подозрительном звонке и подачи жалобы о вредоносном ресурсе.

Самозапрет на заключение договоров об оказании услуг связи посредством «Гослуслуг» или МФЦ можно оформить с 1 сентября. Мера позволяет гражданам уберечь себя от оформления злоумышленниками сим-карт по паспортным данным, которые могли быть получены незаконно, и способствовать пресечению преступлений. При необходимости покупки нового номера самозапрет можно снять в МФЦ.

С 1 сентября россияне не смогут передавать сим-карты друзьям и коллегам

Общество

В ноябре также вступила в силу норма федерального закона, позволяющая блокировать сим-карты при превышении установленного лимита. Россияне могут оформить на себя не более 20 номеров, иностранные граждане – не более 10 номеров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщил, что в октябре выявлено превышение порога по числу сим-карт у 89 000 российских абонентов (почти 6,5 млн номеров). Еще 757 000 сим-карт оформлено на 37 000 мигрантов.

