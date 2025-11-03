Газета
Главная / Технологии /

В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита

Ведомости

В ноябре вступила в силу норма федерального закона, которая позволяет блокировать сим-карты в случае превышения установленного лимита. Россиянам можно оформить на себя не более 20 номеров, напомнил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин

Согласно новым правилам, устанавливается также лимит по числу сим-карт для иностранных граждан. Мигранты смогут регистрировать на себя на более 10 номеров. 

Володин со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщил, что в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт у 89 000 российских абонентов (почти 6,5 млн телефонных номеров). Еще 757 000 сим-карт было оформлено на 37 000 мигрантов. С 1 ноября операторы мобильной связи не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам, отметил спикер Госдумы. 

Операторы связи хотят упростить иностранцам получение российской сим-карты

Технологии / Телекоммуникации

Он также предложил еще раз обсудить вопрос уменьшения количества сим-карт в одни руки. В мае председатель Госдумы запустил опрос среди подписчиков, по итогам которого большинство высказалось за снижение лимита.

Проверить количество оформленных сим-карт можно на Госуслугах в специальном разделе, напомнил Володин. Россияне также могут заблокировать ненужные или незнакомые номера, установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. 

С 1 сентября в России также вступили в силу штрафы за передачу сим-карт третьим лицам. Приобрести их теперь можно только для себя или для близких родственников, предусмотренных Семейным кодексом: супругов, родителей, детей, братьев, сестер, бабушек, дедушек и внуков.

