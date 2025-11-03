В России вступил в силу закон о блокировке сим-карт при превышении лимита

Володин со ссылкой на данные Роскомнадзора сообщил, что в октябре было зафиксировано превышение порога по числу сим-карт у 89 000 российских абонентов (почти 6,5 млн телефонных номеров). Еще 757 000 сим-карт было оформлено на 37 000 мигрантов. С 1 ноября операторы мобильной связи не имеют права предоставлять им услуги по абонентским номерам, отметил спикер Госдумы.