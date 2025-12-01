Газета
В Крыму ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны

Ведомости

ФСБ пресекла попытку убийства одного из старших офицеров Минобороны РФ по заданию военной разведки Украины. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российскую спецслужбу.

Офицера намеревались взорвать в личном автомобиле. Исполнитель теракта пытался заложить под автомобиль бомбу, оказал правоохранителям сопротивление и был ликвидирован.

По данным ФСБ, попытку теракта организовал 40-летний сотрудник военной разведки Украины Рустем Фахриев.

20 ноября ФСБ сообщало о задержании жителя Донецкой народной республики (ДНР), который планировал убить высокопоставленного российского военного, отравив его британским пивом. Для этого он должен был «подарить» офицеру две упаковки напитка, содержащего боевое отравляющее вещество.

