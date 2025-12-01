В Крыму ФСБ предотвратила теракт в отношении офицера Минобороны

20 ноября ФСБ сообщало о задержании жителя Донецкой народной республики (ДНР), который планировал убить высокопоставленного российского военного, отравив его британским пивом. Для этого он должен был «подарить» офицеру две упаковки напитка, содержащего боевое отравляющее вещество.