Оксфордский словарь назвал rage bait словом года
Оксфордский словарь английского языка объявил словом года rage bait (перевод – «приманка для ярости»). Об этом сообщается на сайте издательства университета Oxford University Press.
Rage bait - это контент, созданный специально для того, чтобы вызвать у аудитории сильную негативную эмоциональную реакцию (гнев, возмущение, раздражение, негодование), с целью привлечения внимания и вовлечения (лайков, комментариев, репостов), это «троллинг» в коммерческих или медийных целях.
Участие в трехдневном голосовании приняли свыше 30 000 человек. Отмечается, что в новостном цикле 2025 г. «преобладали темы социальных волнений, дебатов о регулировании онлайн-контента и беспокойства по поводу цифрового благополучия». В связи с этим эксперты словаря обратили внимание, что использование «провокационных мемов» в текущем году «стало сигналом к более глубокому переосмыслению того, как мы говорим о внимании – как о том, что нам дают, так и о том, чего мы добиваемся, – вовлеченности и этике в интернете».
По языковым данным словаря, за последние 12 месяцев слово rage bait стали употреблять в три раза чаще.
Словом 2024 г. по версии Оксфордского словаря было выражение brain rot, которое переводится как «разложение мозга». оно употребляется в случае, когда речь идет об ухудшении психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации.