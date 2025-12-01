Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Оксфордский словарь назвал rage bait словом года

Ведомости

Оксфордский словарь английского языка объявил словом года rage bait  (перевод – «приманка для ярости»). Об этом сообщается на сайте издательства университета Oxford University Press.

Rage bait - это контент, созданный специально для того, чтобы вызвать у аудитории сильную негативную эмоциональную реакцию (гнев, возмущение, раздражение, негодование), с целью привлечения внимания и вовлечения (лайков, комментариев, репостов), это «троллинг» в коммерческих или медийных целях.

Участие в трехдневном голосовании приняли свыше 30 000 человек. Отмечается, что в новостном цикле 2025 г. «преобладали темы социальных волнений, дебатов о регулировании онлайн-контента и беспокойства по поводу цифрового благополучия». В связи с этим эксперты словаря обратили внимание, что использование «провокационных мемов» в текущем году «стало сигналом к более глубокому переосмыслению того, как мы говорим о внимании – как о том, что нам дают, так и о том, чего мы добиваемся, – вовлеченности и этике в интернете».

По языковым данным словаря, за последние 12 месяцев слово rage bait стали употреблять в три раза чаще.

Словом 2024 г. по версии Оксфордского словаря было выражение brain rot, которое переводится как «разложение мозга». оно употребляется в случае, когда речь идет об ухудшении психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её