Оксфордский словарь выбрал brain rot словом 2024 года
Словом 2024 г. по версии Оксфордского словаря стало выражение brain rot, сообщается на сайте издательства университета Oxford University Press. Выражение переводится как «разложение мозга» и употребляется в случае, когда речь идет об ухудшении психологического состояния и когнитивных навыков из-за чрезмерного потребления информации.
В публичном голосовании за слово года приняли участие более 37 000 человек. Эксперты университета отмечают, что «разложение мозга» в этом году приобрело популярность как выражение, применяемое в отношении чрезмерного потребления некачественного онлайн-контента, в особенности в соцсетях. В период с 2023 по 2024 г. частота употребления этого термина увеличилась на 230%, уточнили в Оксфорде.
Впервые выражение brain rot использовали в 1854 г. Оно было найдено в книге Генри Торо «Уолден, или жизнь в лесу». Автор произведения критикует общество из-за обесценивания сложных идей в пользу простых и рассматривает это как «показатель общего упадка умственных и интеллектуальных способностей», поясняется в публикации Оксфорда.
В наше время термин приобрел новое значение. Он начал набирать популярность среди поколения альфа и зумеров, распространяясь, в частности, в соцсети TikTok. Сейчас он находит все более широкое применение на фоне опасений общества по поводу негативного воздействия чрезмерного потребления онлайн-контента.
В конце ноября стало известно, что словом 2024 г. по версии портала «Грамота.ру» стало «вайб». Вайб – атмосфера или чувство, подходящее к чему-либо или кому-либо. Слово набрало 256 голосов среди 400 экспертов-филологов из разных городов России. На втором месте оказалось слово «скуф» (229 голосов) – оно характеризует консервативного неопрятного мужчину старше 35 лет и стало мемом в 2024 г.