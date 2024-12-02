Оксфордский словарь выбрал brain rot словом 2024 года

В публичном голосовании за слово года приняли участие более 37 000 человек. Эксперты университета отмечают, что «разложение мозга» в этом году приобрело популярность как выражение, применяемое в отношении чрезмерного потребления некачественного онлайн-контента, в особенности в соцсетях. В период с 2023 по 2024 г. частота употребления этого термина увеличилась на 230%, уточнили в Оксфорде.