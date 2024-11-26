«Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года

15 ноября «Грамота.ру» сообщила, что «слово года» будет добавлено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости. Портал «Грамота.ру» впервые обнародовал «слово года» в 2023 г. Тогда им стала «нейросеть».