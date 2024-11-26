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«Грамота.ру» назвала «вайб» словом 2024 года

В топе также оказались «скуф» и «прилет»
Ведомости

Словом 2024 г. стал «вайб» по версии «Грамоты.ру». Об этом сообщили в пресс-службе портала, пишет ТАСС.

«Вайб» – атмосфера или чувство, подходящее к чему-либо или кому-либо. Слово набрало 256 голосов среди 400 экспертов-филологов из разных городов России. На втором месте «скуф» (229 голосов) – слово, которое характеризует консервативного неопрятного мужчину старше 35 лет, стало мемом в 2024 г.

На третьем месте слово «прилет» (124 голоса). Оно означает попадание одиночного артиллерийского снаряда, ракеты или барражирующего боеприпаса. В «Грамоте.ру» отмечали, что в новом значении слово употребляется без дополнения: субъект глагола «прилететь» оказался встроен в семантику отглагольного существительного «прилет».

Среди прочих кандидатов на «слово года» были такие слова, как:

  • «инсайт» (внезапное озарение при решении задачи),

  • «нормис» (человек с обычными среднестатистическими вкусами, обыватель),

  • «пов» (выражение для обозначения повествования от первого лица, от англ. point of view, pov),

  • «сап» (доска для плавания стоя с использованием весла),

  • «нарратив» (высказывания, отражающие определенное мировозрение),

  • «абьюз» (негативное психологическое или физическое воздействие на жертву),

  • «аскеза» (методика достижения личных целей через самоограничение и самодисциплину),

  • «осознанность» (присутствие в текущем моменте). 

15 ноября «Грамота.ру» сообщила, что «слово года» будет добавлено в метасловарь портала как результат признания носителями и специалистами его языковой значимости. Портал «Грамота.ру» впервые обнародовал «слово года» в 2023 г. Тогда им стала «нейросеть».

21 ноября эксперты Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назвали слово «Пушкин» словом 2024 г. Выбор был сделан на основе анализа различных информационных источников, включая СМИ, социальные сети и др. По данным Wordstat, за прошедший месяц количество запросов «Пушкин» в поисковых системах превысило 10 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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