Институт русского языка имени Пушкина выбрал словом года «Пушкин»

«Слово года» – ежегодная акция Института имени Пушкина, подводящая итоги года в языковом измерении. Проект создан, чтобы осмыслить общественные настроения и интересы, понять дух времени. Акция направлена на отслеживание изменений в языке и фиксирование ключевых слов и выражений уходящего года. На этот статус может претендовать новое для языка слово, слово, частотность употребления которого существенно выросла по сравнению с предыдущим периодом, или слово, за которым стоит актуальное, общественно значимое явление, широко обсуждаемое в России и за рубежом.