Институт русского языка имени Пушкина выбрал словом года «Пушкин»
Эксперты-русисты Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назвали слово «Пушкин» словом 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Слово года определяется на основе анализа различных информационных источников, включая СМИ, социальные сети и др. Оно отражает основные тенденции и события, а также значимость и актуальность явлений, оказавших серьезное влияние на общество. Эксперты считают, что 2024 г. можно назвать Годом Пушкина. Статистика поисковых запросов подтверждает постоянный высокий интерес к поэту и его произведениям. Согласно данным Wordstat, за прошедший месяц количество запросов «Пушкин» в поисковых системах превысило 10 млн.
Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».
В 2023 г. словом года по версии Института имени Пушкина была «нейросеть», в 2022 г. – «наследие», в 2021 г. – «спутник», в 2020 г. – «самоизоляция» и «обнуление», в 2019 г. – «пожар» и «протест», в 2018 г. – «шпиль».
«Слово года» – ежегодная акция Института имени Пушкина, подводящая итоги года в языковом измерении. Проект создан, чтобы осмыслить общественные настроения и интересы, понять дух времени. Акция направлена на отслеживание изменений в языке и фиксирование ключевых слов и выражений уходящего года. На этот статус может претендовать новое для языка слово, слово, частотность употребления которого существенно выросла по сравнению с предыдущим периодом, или слово, за которым стоит актуальное, общественно значимое явление, широко обсуждаемое в России и за рубежом.