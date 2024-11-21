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Институт русского языка имени Пушкина выбрал словом года «Пушкин»

Ведомости

Эксперты-русисты Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина назвали слово «Пушкин» словом 2024 г. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Слово года определяется на основе анализа различных информационных источников, включая СМИ, социальные сети и др. Оно отражает основные тенденции и события, а также значимость и актуальность явлений, оказавших серьезное влияние на общество. Эксперты считают, что 2024 г. можно назвать Годом Пушкина. Статистика поисковых запросов подтверждает постоянный высокий интерес к поэту и его произведениям. Согласно данным Wordstat, за прошедший месяц количество запросов «Пушкин» в поисковых системах превысило 10 млн.

Ключевыми словами года также стали «семья», «искусственный интеллект», «выборы» и «квадробер».

В 2023 г. словом года по версии Института имени Пушкина была «нейросеть», в 2022 г. – «наследие», в 2021 г. – «спутник», в 2020 г. – «самоизоляция» и «обнуление», в 2019 г. – «пожар» и «протест», в 2018 г. – «шпиль».

«Слово года» – ежегодная акция Института имени Пушкина, подводящая итоги года в языковом измерении. Проект создан, чтобы осмыслить общественные настроения и интересы, понять дух времени. Акция направлена на отслеживание изменений в языке и фиксирование ключевых слов и выражений уходящего года. На этот статус может претендовать новое для языка слово, слово, частотность употребления которого существенно выросла по сравнению с предыдущим периодом, или слово, за которым стоит актуальное, общественно значимое явление, широко обсуждаемое в России и за рубежом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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