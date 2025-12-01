Горелкин обозначил триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России
Дополнительным триггером для ускорения блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) стал факт утечки дипломатических переговоров, написал зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.
«Владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – сообщил он.
По словам Горелкина, на заявления Роскомнадзора никак не отреагировали. Он отметил, что после полной блокировки мессенджера компания, вероятно, выпустит «душеспасительный пресс-релиз», чтобы оправдаться перед пользователями других стран.
Зампред ИТ-комитета Госдумы подчеркнул, что многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, поймут настоящую причину ухода WhatsApp с российского рынка. Они последуют примеру Москвы, не дожидаясь громких скандалов с утечкой в их стране.
28 ноября стало известно, что Роскомнадзор продолжит вводить ограничения в отношении WhatsApp и может заблокировать его полностью, если он не будет выполнять требования российского законодательства. Представители ведомства подчеркнули, что злоумышленники используют мессенджер для организации террористических действий в России, для вербовки граждан, мошеннических преступлений и других обманных схем.