Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Горелкин обозначил триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России

Ведомости

Дополнительным триггером для ускорения блокировки WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) стал факт утечки дипломатических переговоров, написал зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Владельцы мессенджера не только закрывают глаза на его использование в противоправных целях, но и сами в этом активно участвуют», – сообщил он.

По словам Горелкина, на заявления Роскомнадзора никак не отреагировали. Он отметил, что после полной блокировки мессенджера компания, вероятно, выпустит «душеспасительный пресс-релиз», чтобы оправдаться перед пользователями других стран.

Зампред ИТ-комитета Госдумы подчеркнул, что многие государства, развивающие собственные национальные мессенджеры, поймут настоящую причину ухода WhatsApp с российского рынка. Они последуют примеру Москвы, не дожидаясь громких скандалов с утечкой в их стране.

28 ноября стало известно, что Роскомнадзор продолжит вводить ограничения в отношении WhatsApp и может заблокировать его полностью, если он не будет выполнять требования российского законодательства. Представители ведомства подчеркнули, что злоумышленники используют мессенджер для организации террористических действий в России, для вербовки граждан, мошеннических преступлений и других обманных схем.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте