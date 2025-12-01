Горелкин обозначил триггер для ускорения блокировки WhatsApp в России

28 ноября стало известно, что Роскомнадзор продолжит вводить ограничения в отношении WhatsApp и может заблокировать его полностью, если он не будет выполнять требования российского законодательства. Представители ведомства подчеркнули, что злоумышленники используют мессенджер для организации террористических действий в России, для вербовки граждан, мошеннических преступлений и других обманных схем.