Роскомнадзор будет последовательно вводить ограничения против WhatsApp

Роскомнадзор будет последовательно вводить ограничения против WhatsAppВ ведомстве посоветовали переходить на национальные сервисы
Роскомнадзор продолжит вводить ограничения в отношении мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) и может заблокировать его полностью, если он не будет выполнять требования российского законодательства, подчеркнуло ведомство в комментарии, который есть в распоряжении «Ведомостей».
«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», – говорится в сообщении.
Представители РКН также подчеркнули, что злоумышленники используют мессенджер для организации террористических действий в России, для вербовки граждан, мошеннических преступлений и других обманных схем. При этом WhatsApp не начал выполнять требования законодательства и после «деградации звонков», которая началась еще в августе.
28 ноября в Москве зафиксировали сбои в работе приложения. Некоторые пользователи столкнулись с проблемой при отправке сообщений с использованием Wi-Fi или мобильного интернета вне зависимости от оператора связи.
Заместитель главы Минцифры Олег Качанов в письме от 11 ноября, которое было отправлено государственным организациям, рекомендовал получателям до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Сотрудниками бюджетных и подведомственных организаций нужно осуществить эти шаги до 1 февраля 2026 г. К 1 февраля они должны отправить в Минцифры отчет по переходу.