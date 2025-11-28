Роскомнадзор будет последовательно вводить ограничения против WhatsApp

Заместитель главы Минцифры Олег Качанов в письме от 11 ноября, которое было отправлено государственным организациям, рекомендовал получателям до 1 января 2026 г. перейти на национальный мессенджер или другие отечественные коммуникационные сервисы. Сотрудниками бюджетных и подведомственных организаций нужно осуществить эти шаги до 1 февраля 2026 г. К 1 февраля они должны отправить в Минцифры отчет по переходу.