Ангарского маньяка приговорили к 10 годам за убийство еще двух женщин
Ангарский городской суд приговорил Михаила Попкова к 10 годам лишения свободы за убийство еще двух женщин, сообщила прокуратура Иркутской области. Преступление оставалось нераскрытым 17 лет.
По данным суда, в августе 2008 г. подсудимый возвращался в Ангарск на личном автомобиле. На въезде в город он встретил двух 27-летних женщин, с которыми был не знаком. Они разговорились. Суд установил, что Попков «на почве внезапно возникшей личной неприязни» накинул веревку на шею одной из женщин и задушил ее. Затем он вернулся к автомобилю, в салоне которого сидела другая женщина. Ангарский маньяк позвал ее в лес под предлогом помощи подруге и той же веревкой задушил.
Подсудимый написал явку с повинной 31 октября. С учетом мнения гособвинителя суд приговорил Попкова к 10 годам лишения свободы. По совокупности ему назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.
Попкова осудили на пожизненное лишение свободы за серийные убийства в 1990-2010 гг. более 80 жительниц региона и ряд других преступлений.