Ангарского маньяка приговорили к 10 годам за убийство еще двух женщин

По данным суда, в августе 2008 г. подсудимый возвращался в Ангарск на личном автомобиле. На въезде в город он встретил двух 27-летних женщин, с которыми был не знаком. Они разговорились. Суд установил, что Попков «на почве внезапно возникшей личной неприязни» накинул веревку на шею одной из женщин и задушил ее. Затем он вернулся к автомобилю, в салоне которого сидела другая женщина. Ангарский маньяк позвал ее в лес под предлогом помощи подруге и той же веревкой задушил.