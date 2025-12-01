Газета
Главная / Общество /

Число погибших в результате наводнения в Индонезии достигло 593 человек

Ведомости

В результате наводнения в Индонезии погибли 593 человека, пострадали 2600, а поиски еще 468 продолжаются. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальное агентство по стихийным бедствиям (BNPB) страны.

По данным агентства, более 578 000 человек были эвакуированы в трех провинциях на западном индонезийском острове Суматра.

The Guardian 29 ноября сообщало о более 350 погибших в Индонезии, Таиланде и Малайзии в результате наводнений и оползней.

Фото.

Юго-Восточную Азию накрыло одно из самых смертоносных наводнений

Общество / Фото

В ноябре на индонезийском острове Суматра, где проживает 60 млн человек, произошли наводнения и оползни. Местные власти заявили о затоплении более 5000 зданий. По информации властей Таиланда, общее число пострадавших превысило 3,5 млн человек.

Во Вьетнаме погибли не менее 98 человек. Экономический урон от разгула стихии составил $546 млн. Количество погибших на Шри-Ланке достигло 56 человек.

