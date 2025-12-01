Рособрнадзор объявил предостережение СПбГУ

Руководство ВолГАУ, по данным Рособрнадзора, не предоставило некоторым гражданам преимущественное право зачисления на обучение по программам среднего профессионального образования при успешном прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Кроме того, из университета отчисляют студентов по основаниям, не предусмотренным законодательством, как указано в описании предостережения.