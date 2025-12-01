Газета
Общество /

Рособрнадзор объявил предостережение СПбГУ

Ведомости

Рособрнадзор направил трем вузам предупреждения о необходимости соблюдения обязательных требований. Им предложено принять меры для обеспечения их выполнения. Об этом говорится в сообщении ведомства. 

Предупреждения были направлены Санкт-Петербургскому государственному университету (СПбГУ), Московскому государственному лингвистическому университету (МГЛУ) и Волгоградскому государственному аграрному университету (ВолГАУ).

Согласно записи в Едином реестре контрольных надзорных мероприятий, СПбГУ получил предостережение по итогам проверки, проведенной с 5 по 18 ноября. В ходе мероприятия было выявлено, что руководство университета приняло нормативные акты, не соответствующие законодательству РФ. В частности, о правилах обучения по основным образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и среднего профессионального образования.

Рособрнадзор объявил предостережения 16 вузам

Общество

МГЛУ получил предостережение по результатам надзорного наблюдения за соблюдением обязательных требований, проведенного с 10 по 20 ноября. В ходе наблюдения было установлено, что университет принял локальные нормативные акты, не соответствующие законодательству РФ. Речь идет о порядке перевода обучающихся по образовательным программам высшего образования в МГЛУ и перевода обучающихся в другую образовательную организацию.

Руководство ВолГАУ, по данным Рособрнадзора, не предоставило некоторым гражданам преимущественное право зачисления на обучение по программам среднего профессионального образования при успешном прохождении вступительных испытаний и при прочих равных условиях. Кроме того, из университета отчисляют студентов по основаниям, не предусмотренным законодательством, как указано в описании предостережения.

25 августа Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки объявила предостережения 16 вузам в связи с нарушением обязательных требований.

