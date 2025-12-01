Газета
Ученые зафиксировали самый крупный комплекс пятен на Солнце за 2025 год

Ведомости

Южная группа пятен на Солнце достигла рекордных размеров за 2025 г., сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1600 единиц, что пока составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке (значения около 2800 единиц), но уже на треть больше, чем прежний рекорд года в 1200 единиц, достигнутый в мае 2025 г.», – отметили представители лаборатории.

Ученые также подчеркнули, что астрономы NOAA поделили все пятна на три группы: 4296 (левые пятна), 4294 (центральные пятна) и 4298 (правые пятна). По словам экспертов, пока неясно, почему вспышечная активность крупнейшего комплекса пятен на данный момент находится на низком уровне.

1 декабря группа 4274, которая находится в северной части Солнца, «породила новую вспышку класса X». В лаборатории охарактеризовали происходящую ситуацию как «в некотором смысле, полное безумие». Причиной такого описания стало то, что вспышку произвела та же единственная активная область, которая в одиночку формирует всю экстремальную солнечную активность последние два месяца.

