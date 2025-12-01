Ученые зафиксировали самый крупный комплекс пятен на Солнце за 2025 год

«Суммарная площадь комплекса, измеренная в начале дня, равна 1600 единиц, что пока составляет около 60% от размеров самых крупных групп пятен в XXI веке (значения около 2800 единиц), но уже на треть больше, чем прежний рекорд года в 1200 единиц, достигнутый в мае 2025 г.», – отметили представители лаборатории.