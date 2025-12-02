Новым главой Совета судей России стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын
Председатель Московского городского суда Михаил Птицын избран на пост председателя Совета судей РФ.
Выборы состоялись на пленарном заседании Совета судей РФ в Москве. На заседании присутствовал председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов.
До этого пост занимал Виктор Момотов, он досрочно сложил свои полномочия 14 ноября.
Птицын работал главой Мосгорсуда с октября 2020 г. Он был единственным кандидатом, подавшим заявку на должность председателя суда.
23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии в доход государства имущества на сумму 9 млрд руб. По данным ГП, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе в нескольких регионах РФ. Источники «Ведомостей» отмечали, что иск ГП подала по инициативе ее экс-главы Краснова, который уже 24 сентября был назначен Советом Федерации на должность председателя Верховного суда.
После решения ГП сам Момотов рассказал «Ведомостям», что подал в отставку, потому что хочет сконцентрироваться на защите «своего имени» в суде.