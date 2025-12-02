Новым главой Совета судей России стал председатель Мосгорсуда Михаил Птицын

23 сентября Генпрокуратура предъявила Момотову иск об изъятии в доход государства имущества на сумму 9 млрд руб. По данным ГП, несмотря на запрет на занятие предпринимательской деятельностью, Момотов якобы участвовал в гостиничном бизнесе в нескольких регионах РФ. Источники «Ведомостей» отмечали, что иск ГП подала по инициативе ее экс-главы Краснова, который уже 24 сентября был назначен Советом Федерации на должность председателя Верховного суда.