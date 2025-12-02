Краснов заявил о намерении избавить суды от чрезмерной бюрократии
Рост нагрузки в судах обусловлен чрезмерными бюрократическими процедурами. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.
По его мнению, на показатели нагрузки также влияет наличие в судебной системе «громоздких бюрократических процедур» и объем работы, не связанной с отправлением правосудия.
Краснов поручил провести ревизию статистики и документооборота, чтобы исключить неэффективные операции и отчетность. Он заявил, что суды должны быть освобождены от излишней несвойственной нагрузки.
В конце ноября на заседании пленума Верховного суда состав его президиума сократился до 11 человек – впервые с 1981 г., отмечали «Ведомости». До этого момента в нем должно было состоять 13 судей. Решение объяснили тем, что уже сейчас в президиуме де-факто состоит девять судей. Снижение кворума позволит беспрепятственно проводить заседания при отсутствии некоторых членов президиума из-за болезни, отпуска или командировки.