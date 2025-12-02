Суд признал законным изъятие 113 млн рублей у экс-замглавы МВД Москвы
Мосгорсуд признал законным решение изъять в доход государства 113 млн руб., которые принадлежат бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ в Москве Дмитрию Тахтаулову и его семье, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ к Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и его родственникам об обращении имущества в доход РФ, полученного в нарушение запретов», – говорится в публикации.
В декабре 2024 г. Тахтаулов получил 6,5 года исправительной колонии общего режима по делу об организации незаконной миграции. Он также был лишен звания «полковник полиции».
По данным следствия, в 2021 г. Тахтаулов вместе с еще одним фигурантом дела получил от компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранцев с ложными сведениями о целях их въезда. Сотрудники МВД оформили незаконные приглашения на въезд в страну иностранных граждан.