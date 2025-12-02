Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд признал законным изъятие 113 млн рублей у экс-замглавы МВД Москвы

Ведомости

Мосгорсуд признал законным решение изъять в доход государства 113 млн руб., которые принадлежат бывшему заместителю начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ в Москве Дмитрию Тахтаулову и его семье, сообщается в официальном Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Оставлено без изменения решение Преображенского районного суда города Москвы по иску Генеральной прокуратуры РФ к Тахтаулову Дмитрию Юрьевичу и его родственникам об обращении имущества в доход РФ, полученного в нарушение запретов», – говорится в публикации.

В декабре 2024 г. Тахтаулов получил 6,5 года исправительной колонии общего режима по делу об организации незаконной миграции. Он также был лишен звания «полковник полиции».

По данным следствия, в 2021 г. Тахтаулов вместе с еще одним фигурантом дела получил от компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранцев с ложными сведениями о целях их въезда. Сотрудники МВД оформили незаконные приглашения на въезд в страну иностранных граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте