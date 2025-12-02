Суд признал законным изъятие 113 млн рублей у экс-замглавы МВД Москвы

По данным следствия, в 2021 г. Тахтаулов вместе с еще одним фигурантом дела получил от компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранцев с ложными сведениями о целях их въезда. Сотрудники МВД оформили незаконные приглашения на въезд в страну иностранных граждан.