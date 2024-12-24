Экс-замглавы управления МВД Москвы получил 6,5 года из-за незаконной миграции

Все четверо были арестованы в ноябре 2022 г., а в январе 2023 г. освобождены из-под стражи и отправлены под домашний арест. Согласно версии следствия, в 2021 г. Фокин и Тахтаулов получили от подконтрольной предпринимателям компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, прошения о разрешении на въезд иностранцев с ложными сведениями о целях их въезда. Сотрудники миграционного управления с использованием своего служебного положения организовали незаконное оформление приглашений на въезд в страну иностранных граждан, отмечали в Следственном комитете.